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Решение МОК о недопуске сборной России к Олимпиаде не скажется на перспективах проведения международных соревнований в Челябинской области
06.12.2017 г. 11:00
Решение МОК о недопуске национальной сборной России к Олимпийским играм в Корее никак не скажется на перспективах проведения международных соревнований, которые готовится принять Челябинская область в следующем году. Об этом "Челябинскому эху" сообщил вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий подготовку к мероприятиям.
"У нас есть полная уверенность, что все состоится: и этап кубка мира по ски-кроссу, и чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18, и международный чемпионат по секвею - это танцевальный вид спорта. Мы тесно на сегодняшний день взаимодействуем с российскими и международными федерациями, и их планы по проведению соревнований в Челябинской области не изменились. И Международный олимпийский комитет не имеет никакого отношения к этим соревнованиям", - прокомментировал Вадим Евдокимов.
Очередные международные чемпионаты, которые в последние годы научилась на высшем уровне принимать Челябинская область, должны пройти в марте–апреле 2018 года.
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