Решение МОК о недопуске сборной России к Олимпиаде не скажется на перспективах проведения международных соревнований в Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Решение МОК о недопуске национальной сборной России к Олимпийским играм в Корее никак не скажется на перспективах проведения международных соревнований, которые готовится принять Челябинская область в следующем году. Об этом "Челябинскому эху" сообщил вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий подготовку к мероприятиям.

"У нас есть полная уверенность, что все состоится: и этап кубка мира по ски-кроссу, и чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18, и международный чемпионат по секвею - это танцевальный вид спорта. Мы тесно на сегодняшний день взаимодействуем с российскими и международными федерациями, и их планы по проведению соревнований в Челябинской области не изменились. И Международный олимпийский комитет не имеет никакого отношения к этим соревнованиям", - прокомментировал Вадим Евдокимов.

Очередные международные чемпионаты, которые в последние годы научилась на высшем уровне принимать Челябинская область, должны пройти в марте–апреле 2018 года.

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Все новости за 06.12.2017 г.»