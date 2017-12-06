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06.12.2017 г. | 07:31Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
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06.12.2017 г. | 07:51Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре?Гости эфира: Михайлова Ольга, Кожевников Кирилл, Жучков Владимир
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В Челябинске новый случай гибели подростка после падения с высоты
06.12.2017 г. 08:15
Фото с сайта bryansktoday.ru
14-летний школьник умер в больнице от травм после падения с балкона многоэтажки в Металлургическом районе, сообщили в челябинской городской службе спасения.
Все произошло на глазах очевидцев, которые сразу вызвали спасателей. С помощью жестких носилок подростка эвакуировали через подъездное окно и передали на руки медикам. Но травмы оказались слишком серьезными, спасти его жизнь не удалось. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет.
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