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В Челябинске новый случай гибели подростка после падения с высоты

06.12.2017 г. 08:15

В Челябинске новый случай гибели подростка после падения с высоты
Фото с сайта bryansktoday.ru

14-летний школьник умер в больнице от травм после падения с балкона многоэтажки в Металлургическом районе, сообщили в челябинской городской службе спасения.

Все произошло на глазах очевидцев, которые сразу вызвали спасателей. С помощью жестких носилок подростка эвакуировали через подъездное окно и передали на руки медикам. Но травмы оказались слишком серьезными, спасти его жизнь не удалось. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет.

 

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