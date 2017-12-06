В Челябинске новый случай гибели подростка после падения с высоты

Фото с сайта bryansktoday.ru

14-летний школьник умер в больнице от травм после падения с балкона многоэтажки в Металлургическом районе, сообщили в челябинской городской службе спасения.

Все произошло на глазах очевидцев, которые сразу вызвали спасателей. С помощью жестких носилок подростка эвакуировали через подъездное окно и передали на руки медикам. Но травмы оказались слишком серьезными, спасти его жизнь не удалось. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет.

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Все новости за 06.12.2017 г.»