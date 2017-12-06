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06.12.2017 г. | 07:31Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
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06.12.2017 г. | 07:51Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре?Гости эфира: Михайлова Ольга, Кожевников Кирилл, Жучков Владимир
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В Челябинске снова можно будет сдать в переработку севшие батарейки
06.12.2017 г. 08:12
Фото с сайта vokrugsveta.ru
Их будут принимать в торговых точках в рамках федерального проекта, который начал один из известных мировых производителей батареек совместно с региональным партнером. Накануне в городе начала работать модернизированная линия переработки, рассчитанная на объемы, собранные со всей России, сообщает пресс-служба компании-переработчика «Мегаполисресурс». Там отметили, что проект будет сопровождать масштабная информационная кампания, которая расскажет потребителям о преимуществах переработки по сравнению с другими способами утилизации отработавших батареек.
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