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В Челябинске снова можно будет сдать в переработку севшие батарейки

06.12.2017 г. 08:12

В Челябинске снова можно будет сдать в переработку севшие батарейки
Фото с сайта vokrugsveta.ru

Их будут принимать в торговых точках в рамках федерального проекта, который начал один из известных мировых производителей батареек совместно с региональным партнером. Накануне в городе начала работать модернизированная линия переработки, рассчитанная на объемы, собранные со всей России, сообщает пресс-служба компании-переработчика «Мегаполисресурс». Там отметили, что проект будет сопровождать масштабная информационная кампания, которая расскажет потребителям о преимуществах переработки по сравнению с другими способами утилизации отработавших батареек.

 

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