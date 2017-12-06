В Челябинске снова можно будет сдать в переработку севшие батарейки

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Их будут принимать в торговых точках в рамках федерального проекта, который начал один из известных мировых производителей батареек совместно с региональным партнером. Накануне в городе начала работать модернизированная линия переработки, рассчитанная на объемы, собранные со всей России, сообщает пресс-служба компании-переработчика «Мегаполисресурс». Там отметили, что проект будет сопровождать масштабная информационная кампания, которая расскажет потребителям о преимуществах переработки по сравнению с другими способами утилизации отработавших батареек.

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Все новости за 06.12.2017 г.»