Челябинский «Трактор» не смог обыграть астанинский «Барыс»

Фото с сайта hcbarys.kz

Игра проходила во вторник, 5 декабря, на чужой арене и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев встречи. Следующий матч челябинский клуб также проведет с «Барысом», но уже на своем льду. Она назначена на 9 декабря.

Между тем магнитогорский «Металлург» в Новосибирске расправился с «Сибирью», завершив встречу со счетом 1:2. Предыдущая игра хоккеистов из Магнитки проходила с «Барысом» и тоже закончилась победой металлургов – со счетом 3:4.

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Все новости за 06.12.2017 г.»