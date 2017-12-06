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06.12.2017 г. | 07:31Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
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06.12.2017 г. | 07:51Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре?Гости эфира: Михайлова Ольга, Кожевников Кирилл, Жучков Владимир
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Челябинский «Трактор» не смог обыграть астанинский «Барыс»
06.12.2017 г. 08:06
Фото с сайта hcbarys.kz
Игра проходила во вторник, 5 декабря, на чужой арене и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев встречи. Следующий матч челябинский клуб также проведет с «Барысом», но уже на своем льду. Она назначена на 9 декабря.
Между тем магнитогорский «Металлург» в Новосибирске расправился с «Сибирью», завершив встречу со счетом 1:2. Предыдущая игра хоккеистов из Магнитки проходила с «Барысом» и тоже закончилась победой металлургов – со счетом 3:4.
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