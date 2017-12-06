  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 0 ... -2 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 58.6924р. - 0.2987
  • 69.6327р. - 0.2777
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Разбор полетов
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Челябинский «Трактор» не смог обыграть астанинский «Барыс»

06.12.2017 г. 08:06

Челябинский «Трактор» не смог обыграть астанинский «Барыс»
Фото с сайта hcbarys.kz

Игра проходила во вторник, 5 декабря, на чужой арене и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев встречи. Следующий матч челябинский клуб также проведет с «Барысом», но уже на своем льду. Она назначена на 9 декабря.

Между тем магнитогорский «Металлург» в Новосибирске расправился с «Сибирью», завершив встречу со счетом 1:2. Предыдущая игра хоккеистов из Магнитки проходила с «Барысом» и тоже закончилась победой металлургов – со счетом 3:4.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 06.12.2017 г.»

Новости на эту тему