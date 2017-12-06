- 0 ... -2 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.6924р. - 0.2987
- 69.6327р. - 0.2777
-
06.12.2017 г. | 07:31Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
-
06.12.2017 г. | 07:51Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре?Гости эфира: Михайлова Ольга, Кожевников Кирилл, Жучков Владимир
5,5 млрд рублей намерены потратить в Челябинской области на капремонт многоквартирных домов
06.12.2017 г. 08:01
Такие данные привел руководитель регионального оператора капремонта Вадим Борисов. По его словам, речь идет о предположительном объеме финансирования в 2018 году. Он складывается из уже подписанных договоров и тех соглашений, которые будут заключены с подрядчиками после утверждения проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур.
В этом году на капремонт в Челябинской области будет в итоге потрачено почти 3,4 млрд рублей, в то время как в прошлом году – всего 1 млрд 600 млн. Отметив эту динамику в работе регоператора, губернатор Борис Дубровский поставил задачу максимально сократить сроки по расчетам с подрядчиками, а заодно нарастить объем закупок строительных материалов и оборудования у местных производителей. Для этого правительству области поручено проработать вопросы развития внутриобластной кооперации.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.09.2017 г. Справедливо ли, что жильцы новостроек платят за капремонт?
- 29.08.2017 г. Плата за капремонт в Челябинской области поднимется до 7 рублей 40 копеек
- 16.06.2017 г. Жителям южноуральских многоэтажек рекомендуют копить деньги для капремонта на спецсчетах
- 16.06.2017 г. Во время капремонтов фундаментов домов в Ленинском районе коммунальщики ограничились покраской цоколей
- 07.06.2017 г. Жильцы домов со спецсчетами провели капремонты на 10 лет раньше положенного