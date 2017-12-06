5,5 млрд рублей намерены потратить в Челябинской области на капремонт многоквартирных домов

Фото с сайта pravmin74.ru

Такие данные привел руководитель регионального оператора капремонта Вадим Борисов. По его словам, речь идет о предположительном объеме финансирования в 2018 году. Он складывается из уже подписанных договоров и тех соглашений, которые будут заключены с подрядчиками после утверждения проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур.

В этом году на капремонт в Челябинской области будет в итоге потрачено почти 3,4 млрд рублей, в то время как в прошлом году – всего 1 млрд 600 млн. Отметив эту динамику в работе регоператора, губернатор Борис Дубровский поставил задачу максимально сократить сроки по расчетам с подрядчиками, а заодно нарастить объем закупок строительных материалов и оборудования у местных производителей. Для этого правительству области поручено проработать вопросы развития внутриобластной кооперации.

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