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Разбор полетов
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Собственников зданий и сооружений обяжут заниматься благоустройством прилегающей территории

06.12.2017 г. 07:52

Собственников зданий и сооружений обяжут заниматься благоустройством прилегающей территории
Фото с сайта rk-96.ru

Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре? Об этом говорим сегодня, 6 декабря, в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» и 31 канала.

Гости в студии: предприниматели Ольга Михайлова и Кирилл Кожевников, а также начальник управления благоустройства администрации Челябинска Владимир Жучков.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

 

 

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