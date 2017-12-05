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Водоснабжение поселка Старокамышинск восстановлено
05.12.2017 г. 17:06
Фото с сайта ex-press.by
Водоснабжение поселка Старокамышинск восстановлено. Об этом сообщили в челябинском производственном объединении водоснабжения и водоотведения, которое обслуживает местные сети. Водопроводная насосная станция работает в штатном режиме, говорится в сообщении службы. Несколькими часами ранее стало известно об аварии на местных электросетях, вследствие чего была обесточена и водопроводная станция.
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