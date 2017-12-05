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«Убедить избирателей сделать осмысленный и политически верный выбор» призвал Борис Дубровский актив движения «За возрождение Урала»
05.12.2017 г. 17:02
Заявление губернатор Челябинской области сделал сегодня, 5 декабря, на юбилейной конференции организации, явно имея в виду предстоящие президентские выборы. «Мы должны показать достойный результат, доказать, что Южный Урал вновь не подвел Россию на переломном этапе ее великой истории», - отметил Дубровский.
На конференции глава региона подвел первые итоги уходящего года. По его словам, главным достижением стало возобновление промышленного роста в Челябинской области. Предварительно он составил чуть менее 5%. При этом на 8,3 % выросли объемы добытых полезных ископаемых, в металлургии прирост составил 6,3 %, в обрабатывающей промышленности 5 %, уточнил Дубровский. Кроме того, он заявил о росте среднемесячной заработной платы – с поправкой на инфляцию он составил 3,8%. Уровень безработицы на Южном Урале сегодня менее 1,4 % — это одно из самых низких значений за последние 15 лет.
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