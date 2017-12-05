Правительство Челябинской области в скором времени может покинуть один из заместителей Бориса Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

Речь идет о вице-губернаторе Олеге Климове, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в губернаторском окружении. Официального подтверждения информация пока не получила.

В пресс-службе правительства сообщили, что Климов вышел из отпуска и сразу отправился в командировку, его рабочий график расписан до конца года. Между тем источники в политических кругах допускают, что Климов может понести персональную ответственность за большое количество острых экологических проблем. Наблюдатели также указали, что часть полномочий Климов уже потерял после того, как на должность заместителя губернатора в ноябре был назначен теперь уже бывший министр сельского хозяйства области Сергей Сушков. Ранее стало известно о начале сбора подписей за отставку министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой.

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