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На трассе под Челябинском погибла пассажирка ВАЗа, залетевшего под большегруз

05.12.2017 г. 16:46

На трассе под Челябинском погибла пассажирка ВАЗа, залетевшего под большегруз
Фото с сайта 74.мвд.рф

Грузовой автомобиль стоял на обочине, а водитель отечественной легковушки пошел на обгон справа. Авария произошла сегодня, 5 декабря, около шести часов утра на 33-м километре дороги Челябинск - Новосибирск.

"Водитель автомобиля ВАЗ 21104 при совершении обгона справа совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль IVECO", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Женщина 1980 года рождения, которая находилась в ВАЗе, от полученных травм скончалась на месте. Водитель этой машины и пассажирка госпитализированы с травмами различных степеней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

 

 

 

  Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

 

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