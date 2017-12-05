На трассе под Челябинском погибла пассажирка ВАЗа, залетевшего под большегруз

Фото с сайта 74.мвд.рф

Грузовой автомобиль стоял на обочине, а водитель отечественной легковушки пошел на обгон справа. Авария произошла сегодня, 5 декабря, около шести часов утра на 33-м километре дороги Челябинск - Новосибирск.

"Водитель автомобиля ВАЗ 21104 при совершении обгона справа совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль IVECO", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Женщина 1980 года рождения, которая находилась в ВАЗе, от полученных травм скончалась на месте. Водитель этой машины и пассажирка госпитализированы с травмами различных степеней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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