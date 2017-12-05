Областной суд оставил в силе приговор по делу в бывшего председателя совета директоров Ашинского химзавода Валерия Алешкина

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Челябинский областной суд оставил в силе приговор по делу в отношении бывшего председателя совета директоров и фактического руководителя Ашинского химзавода Валерия Алешкина. Ранее дело рассматривалось в Ашинском городском суде, который назначил экс-депутату Заксобрания области пять лет лишения свободы и выплату штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Алешкина обвинили в хищении средств, выводе активов и прочих действиях, в результате которых организациям-кредиторам, а также государству, был причинен ущерб на общую сумму около 260 млн рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, настаивая на невиновности предпринимателя и прекращении уголовного дела. Но апелляционной инстанцией областного суда приговор был оставлен без изменений. Теперь он вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 05.12.2017 г.»