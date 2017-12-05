В Челябинской области зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 15 лет

Фото с сайта gubernator74.ru

Сейчас он составляет 1,4%. За год число безработных снизилось на 18% и теперь составляет около 25 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский, подводя предварительные итоги 2017 года, на конференции движения «За возрождение Урала».

"Взаимодействие с федеральным центром позволяет нам (области) успешно решать тактические и стратегические задачи. По итогам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана ожидаем реализации целого ряда крупных инвестпроектов", - отметил он.

Также глава региона озвучил основные параметры социально-экономического развития. "Промышленный рост в Челябинской области составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. На 8,3% выросли объемы добытых полезных ископаемых, в металлургии прирост составил 6,3%, в обрабатывающей промышленности 5%", - сообщил Борис Дубровский.

Кроме того, губернатор заявил о росте среднемесячной заработной платы – с поправкой на инфляцию он составил 3,8%. Озвучил Борис Дубровский и планы по масштабной реконструкции челябинского театра драмы. Она пройдет при поддержке министерства культуры России. Сметная стоимость проекта — свыше 1 млрд рублей.

Борис Дубровский также отметил, что уходящий год стал прорывным в строительстве спортивных объектов. В следующие пять лет в эксплуатацию введут биатлонный комплекс, центры по шорт-треку и современному пятиборью. В среднем в области планируется строить и реконструировать ежегодно по 35-40 спортивных объектов.

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Все новости за 05.12.2017 г.»