- 0 ... -2 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.9911р. + 0.4729
- 69.9104р. + 0.1626
-
05.12.2017 г. | 07:55Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
8 декабря станут известны итоги работы комиссии, искавшей источник выброса рутения в Челябинской области
05.12.2017 г. 16:15
Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», где работала межведомственная группа специалистов. Комиссия должна была провести повторный анализ первичных данных мониторинга контроля радиационной обстановки и проверить компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения радионуклида. В случае необходимости требовалось также провести дополнительные исследования и проверки.
Информация о выбросах рутения стала поступать в сентябре из Германии и Франции. Там центры мониторинга окружающей среды стали утверждать, что в Европу из России пришло радиоактивное облако. Наиболее вероятным источником радиации европейские специалисты называли Челябинскую область.
В ноябре Росгидромет опубликовал данные, подтверждающие рост концентрации радионуклида рутения-106 в окрестностях ПО «Маяк» на Южном Урале. Руководство химкомбината свою причастность к выбросу отрицает, а власти региона, в конце концов признав рост концентрации рутения, заявили о том, что она не представляет угрозы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 04.12.2017 г. Пицца с названием «Противоизотопная» появилась в продаже в Челябинске
- 30.11.2017 г. В Ростехнадзоре заявили, что утечки рутения-106 на «Маяке» не было
- 27.11.2017 г. Казахстан проверит территории на границе с Челябинской областью на наличие рутения-106
- 27.11.2017 г. Южноуральское зерно не подверглось влиянию возможной радиации
- 24.11.2017 г. Росатом предложил журналистам Челябинска понюхать рутений-106 на «Маяке»