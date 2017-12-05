8 декабря станут известны итоги работы комиссии, искавшей источник выброса рутения в Челябинской области

Фото с сайта idaten.ru

Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», где работала межведомственная группа специалистов. Комиссия должна была провести повторный анализ первичных данных мониторинга контроля радиационной обстановки и проверить компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения радионуклида. В случае необходимости требовалось также провести дополнительные исследования и проверки.

Информация о выбросах рутения стала поступать в сентябре из Германии и Франции. Там центры мониторинга окружающей среды стали утверждать, что в Европу из России пришло радиоактивное облако. Наиболее вероятным источником радиации европейские специалисты называли Челябинскую область.

В ноябре Росгидромет опубликовал данные, подтверждающие рост концентрации радионуклида рутения-106 в окрестностях ПО «Маяк» на Южном Урале. Руководство химкомбината свою причастность к выбросу отрицает, а власти региона, в конце концов признав рост концентрации рутения, заявили о том, что она не представляет угрозы.

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Все новости за 05.12.2017 г.»