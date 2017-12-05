Под Челябинском без воды на неопределенный срок остался поселок Старокамышинск

Фото с сайта ex-press.by

Причина - прекращение электроснабжения насосной станции, питающей водопроводную сеть, пояснили в челябинском производственном объединении водоснабжения и водоотведения, которое обслуживает местный водопровод.

«Подача воды в поселок приостановлена до восстановления работы электросетей», - говорится в сообщении.

Каковы причины отключения электричества, не уточняется. В случае долговременного отсутствия воды в системе будет решен вопрос с ее подвозом в цистернах.

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Все новости за 05.12.2017 г.»