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Под Челябинском без воды на неопределенный срок остался поселок Старокамышинск
05.12.2017 г. 16:13
Фото с сайта ex-press.by
Причина - прекращение электроснабжения насосной станции, питающей водопроводную сеть, пояснили в челябинском производственном объединении водоснабжения и водоотведения, которое обслуживает местный водопровод.
«Подача воды в поселок приостановлена до восстановления работы электросетей», - говорится в сообщении.
Каковы причины отключения электричества, не уточняется. В случае долговременного отсутствия воды в системе будет решен вопрос с ее подвозом в цистернах.
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