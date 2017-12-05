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Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет в Магнитогорске, несмотря на плей-офф Кубка Гагарина

05.12.2017 г. 15:18

Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет в Магнитогорске, несмотря на плей-офф Кубка Гагарина
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Если "Металлург" выйдет в финальную часть клубного турнира, матчи юниоров сдвинут на более раннее время. Об этом заявил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

"Арена в Магнитогорске может принимать до трех матчей в сутки. Матчи будут разведены по времени. Игры Кубка Гагарина пройдут вечером, а встречи юниорского чемпионата — утром или днем", — добавил он.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отмечал, что турнир среди юниоров очень важен, поэтому матчи нельзя проводить в первой половине дня.

 

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