Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет в Магнитогорске, несмотря на плей-офф Кубка Гагарина

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Если "Металлург" выйдет в финальную часть клубного турнира, матчи юниоров сдвинут на более раннее время. Об этом заявил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

"Арена в Магнитогорске может принимать до трех матчей в сутки. Матчи будут разведены по времени. Игры Кубка Гагарина пройдут вечером, а встречи юниорского чемпионата — утром или днем", — добавил он.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отмечал, что турнир среди юниоров очень важен, поэтому матчи нельзя проводить в первой половине дня.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 05.12.2017 г.»