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Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет в Магнитогорске, несмотря на плей-офф Кубка Гагарина
05.12.2017 г. 15:18
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Если "Металлург" выйдет в финальную часть клубного турнира, матчи юниоров сдвинут на более раннее время. Об этом заявил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
"Арена в Магнитогорске может принимать до трех матчей в сутки. Матчи будут разведены по времени. Игры Кубка Гагарина пройдут вечером, а встречи юниорского чемпионата — утром или днем", — добавил он.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отмечал, что турнир среди юниоров очень важен, поэтому матчи нельзя проводить в первой половине дня.
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