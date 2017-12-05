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В ДТП под Челябинском погибли два яка
05.12.2017 г. 15:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
Это произошло в понедельник, 4 декабря, на 55-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск. КамАЗ с цирковыми животными, который ехал на гастроли, вылетел в кювет. В фургоне находились яки, еноты, собаки и медведи. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 49-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП погибли два яка. Водитель грузовика не пострадал.
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