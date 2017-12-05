В Челябинске пятерых мигрантов отправили в колонию за убийство бизнесмена-земляка

Фото с сайта 74.мвд.рф

В апреле 2016 года граждане Таджикистана с целью ограбления пригласили знакомого в гости в квартиру на Комсомольском проспекте. Там руки бизнесмена сковали наручниками, на голову надели наволочку, а ноги обмотали скотчем. У мужчины потребовали 3 млн рублей, а также угнали его автомобиль Hyundai ix35, в салоне которого лежали 1,8 млн рублей.

На следующий день один из соучастников узнал, что родственники бизнесмена обратились в полицию. Тогда бандиты решили задушить знакомого, а затем закопать его тело в Каштакском бору.

Убийца проведет в колонии строгого режима 19,5 года. Остальные соучастники получили от восьми до девяти лет колонии общего режима. Также челябинской облсуд взыскал со всех бандитов более 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

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Все новости за 05.12.2017 г.»