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В Ленинском районе устранили аварию на сетях водоснабжения
05.12.2017 г. 14:25
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Она на сутки оставила без воды 11 жилых домов по улицам Агалакова и Южного Урала, а также два детских сада и школу. Повреждение было выявлено в водопроводной камере, и до 20:25 понедельника, 4 декабря, шли ремонтнее работы. На это время был организован подвоз воды.
Сейчас водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города. В муниципальном предприятии ПОВВ добавили, что 5 декабря организация проведет восстановление благоустройства территории, нарушенное при устранении протечки.
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