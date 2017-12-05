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На главной площади Челябинска приступили к строительству ледового городка

05.12.2017 г. 14:21

На главной площади Челябинска приступили к строительству ледового городка
Фото с сайта cheladmin.ru

Пространство площади расчистили, на нее стали завозить блоки изо льда. Пока работы никак не отразились на движении в районе площади Революции. В среду, 6 декабря, в мэрии собираются рассказать о концепции городка, сообщает 74.ru.

Ранее власти города опасались, что в связи с отсутствием снега и устойчивых минусовых температур строительство новогоднего ледового аттракциона в центре южноуральской столицы может оказаться под вопросом. В этом году темой городка станет юниорский чемпионат мира по хоккею, который в апреле 2018 года примут Челябинск и Магнитогорск.

 

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