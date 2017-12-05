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В Челябинске опубликована новогодняя афиша

05.12.2017 г. 13:59

В Челябинске опубликована новогодняя афиша
Фото с сайта cheladmin.ru

В программе - более 30 мероприятий, которые будут проходить практически каждый день. Празднование начнется 8 декабря с новогодних чтений "Мороз стекло разрисовал" в библиотеке №23 на улице Дзержинского. В течение месяца запланированы выставки, представления, концерты и утренники.

25 декабря в 17:00 откроют ледовый городок на площади Революции. А в новогоднюю ночь на главной площади города запустят фейерверк. Встречать 2018 год там начнут 31 декабря в 23:00.

 

  Источник: kultura174.ru

 

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