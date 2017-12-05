Проверку газоанализаторами на въездах в Челябинске не прошли уже больше 140 большегрузов

Скриншот видео с сайта 74.мвд.рф

Такую статистику привело во вторник, 5 декабря, главное управление МВД по Челябинской области. Там напомнили, что проверки выхлопов начали с 1 декабря из-за режима неблагоприятных метеорологических условий, при которых над Челябинском сгущается смог. Проверке подлежат машины, оснащенные дизельными двигателями.

В случае превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах оформляется протокол по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. При этом должностным лицам грозит ответственность по другой статье – за выпуск в эксплуатацию неисправных транспортных средств.

Ранее мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что ни одна фура с коптящими двигателями в город после начала проверок не попадет. Для этого на въезде в Челябинск уже установлены посты, в распоряжении которых будут в общей сложности 30 приборов-газоанализаторов.

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Все новости за 05.12.2017 г.»