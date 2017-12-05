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Из бюджета Челябинска на содержание объектов строящего метрополитена в 2018 году готовы потратить 340 млн рублей
05.12.2017 г. 13:08
Извещение о проведении электронного аукциона появилось на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства. Сейчас идет прием заявок, его завершат 20 декабря, итоги подведут 25-го. Начальная стоимость составляет 341 млн рублей.
Предмет контракта - выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Правда, о самом строительстве в техническом задании ничего не говорится: в перечне значатся маркшейдерские работы и обслуживающие процессы. Речь идет об откачке воды, проветривании и укреплении выработок. Работы будут выполнять на всех четырех строящихся станциях, в перегонном тоннеле, а также на ветке в депо. Подрядчик займется и техническим обслуживанием тоннелепроходческого комплекса «Ловат».
Строительство челябинского метрополитена стартовало в начале 90-х, но из-за проблем с финансированием сроки запуска первого участка подземки отложены на неопределенный срок.
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