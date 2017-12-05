Агитационный шатер Ксении Собчак покинул Алое поле

Фото с сайта vk.com / Эрнест Лукманов

В челябинском штабе политика заявили, что это не связано с заявлением коммунистов о недопустимости соседства агитаторов Собчак и памятника Ленину, чье тело претендент на должность главы государства предлагает вынести с Красной площади. В обкоме КПРФ потребовали найти другое место для агитационных пикетов. Но решение убрать шатер с Алого поля связано с другими причинами, пояснил "Челябинскому эху" руководитель местного штаба Собчак Эрнест Лукманов.

"Шатер свернут у нас по причинам того, что нам необходимы новые места. Вчера мной в мэрию поданы уведомления о новых местах, два уведомления о том, что мы планируем перенести шатер в другое место, потому что основная цель шатра - пропагандистская. Мы хотели бы, чтобы наибольшее число жителей Челябинска увидели наш шатер. И само место, которое нам выделила мэрия возле памятника Ленину на Алом поле, оно, будем так говорить, не слишком людное", - объяснил причины переноса руководитель штаба.

Места, куда перенесут шатер, Эрнест Лукманов не озвучил, сообщив, что точно узнает об этом в ближайшее время. Но это площадки в центре города. Ранее сообщалось, что коммунисты написали открытое письмо главе города Евгению Тефтелеву, в котором назвали установку агитационной палатки Ксении Собчак рядом с бюстом Ленина «издевательством и насмешкой».

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