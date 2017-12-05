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Директора челябинского филиала госпредприятия обвиняют в получении взятки
05.12.2017 г. 11:38
Фото с сайта sledcom.ru
По версии следствия, директор филиала ФГУП «Экран» Эдуард Степанов потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций 400 тыс. рублей за возмещение затрат на капремонт арендованных помещений. Это произошло в Златоусте.
По данным следственного управления СК по Челябинской области, директора филиала госпредприятия "Экран" задержали в ноябре 2017 года сотрудники регионального управления ФСБ при получении 200 тыс. рублей. Обвиняемого поместили под домашний арест.
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