Стартовала продажа абонементов на матчи юниорского чемпионата мира по хоккею в Челябинске

Источник: pravmin74.ru

Болельщики могут приобрести пакеты билетов на игры сборных России, Финляндии, Чехии, Словакии и Франции. Эти страны будут бороться за выход в плей-офф в составе группы "В". Матчи пройдут на ледовой арене "Трактор". Абонементы на игры российской сборной стоят от 900 до 2880 рублей. Пакеты билетов на матчи остальных участников группы обойдутся болельщикам дешевле. Так, самый дешевый абонемент на игры сборной Чехии стоит 440 рублей.

В состав каждого пакета входят билеты на четыре матча. Продажа билетов на отдельные матчи стартует позже. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2017 года.

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