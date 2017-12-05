В шести почтовых отделениях Челябинска появились ящики для писем Деду Морозу

Фото с сайта pravmin74.ru

Они будут работать до 20 декабря. Жители города могут отправить открытку в Великий Устюг и получить ответ от Деда Мороза. Выемка писем будет осуществляться каждый день, сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной почтовой связи.

Список адресов почтовых отделений, в которых установлены специальные ящики:

- улица Кирова, 161

- улица 40 лет Победы, 5

- проспект Победы, 117

- проспект Ленина, 64

- проспект Ленина, 24

- улица Комарова, 112

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