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В шести почтовых отделениях Челябинска появились ящики для писем Деду Морозу
05.12.2017 г. 11:18
Фото с сайта pravmin74.ru
Они будут работать до 20 декабря. Жители города могут отправить открытку в Великий Устюг и получить ответ от Деда Мороза. Выемка писем будет осуществляться каждый день, сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной почтовой связи.
Список адресов почтовых отделений, в которых установлены специальные ящики:
- улица Кирова, 161
- улица 40 лет Победы, 5
- проспект Победы, 117
- проспект Ленина, 64
- проспект Ленина, 24
- улица Комарова, 112
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