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В случае переноса автовокзала от дворца спорта «Юность» потребуется согласование измененных маршрутов
04.12.2017 г. 16:43
В случае переноса автовокзала от дворца спорта «Юность» потребуется согласование измененных маршрутов, равно как и размещение самого объекта на новом месте. Так прокомментировал директор автовокзала Виталий Макайкин новость о намерении городских властей закрыть площадку по приему и отправлению международных рейсов, которая действует при дворце спорта «Юность» с 2011 года. Новая площадка должна соответствовать параметрам, прописанным в законодательстве, а любые изменения в маршрутах должны быть согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, приводит слова собеседника 74.ru.
О готовности властей Челябинска в скором времени освободить пространство рядом с «Юностью» от международных автобусов сегодня, 4 декабря, заявил мэр Евгений Тефтелев. Он отметил, что сейчас идет выбор нового места дислокации автовокзала, допустив, что объект просто будет смещен вдоль улицы Труда и останется «почти в центре».
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