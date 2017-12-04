  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -5 ... -7 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 58.5182р. - 0.0632
  • 69.7478р. + 0.2293
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Разбор полетов
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В случае переноса автовокзала от дворца спорта «Юность» потребуется согласование измененных маршрутов

04.12.2017 г. 16:43

В случае переноса автовокзала от дворца спорта «Юность» потребуется согласование измененных маршрутов
Фото с сайта www.irk.ru

В случае переноса автовокзала от дворца спорта «Юность» потребуется согласование измененных маршрутов, равно как и размещение самого объекта на новом месте. Так прокомментировал директор автовокзала Виталий Макайкин новость о намерении городских властей закрыть площадку по приему и отправлению международных рейсов, которая действует при дворце спорта «Юность» с 2011 года. Новая площадка должна соответствовать параметрам, прописанным в законодательстве, а любые изменения в маршрутах должны быть согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, приводит слова собеседника 74.ru.

О готовности властей Челябинска в скором времени освободить пространство рядом с «Юностью» от международных автобусов сегодня, 4 декабря, заявил мэр Евгений Тефтелев. Он отметил, что сейчас идет выбор нового места дислокации автовокзала, допустив, что объект просто будет смещен вдоль улицы Труда и останется «почти в центре».

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 04.12.2017 г.»

Новости на эту тему