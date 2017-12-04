Генконсульство США в Екатеринбурге возобновит собеседования на выдачу неэмиграционных виз

Фото с сайта www.viza-usa.ru

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте посольства Соединенных Штатов в России. Проводить собеседования продолжит и само посольство в Москве. Правда, подчеркивается в тексте сообщения, во всех случаях речь идет об оказании услуг в ограниченном объеме, без разъяснений, что это значит. Тем не менее, комментируя решение о возобновлении работы визовых центров в дипмиссиях на территории РФ, посол Джон Хантсман заявил, что рад этому событию.

«Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», - сказал посол.

При этом он выразил сожаление, что возобновить выдачу виз прежнем объеме мешает, «необоснованное решение» правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала дипмиссий.

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Все новости за 04.12.2017 г.»