На дороги Челябинска, где в первой половине дня прошел сильный снегопад, вышло 117 единиц уборочной техники

Фото с сайта cheladmin.ru

Об этом сообщили в компании «Южуралмост», которая обслуживает дорожную сеть областного центра. Там уточнили, что последствия снегопада устраняют комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ с передним отвалом и щеткой, погрузчики, самосвалы, автогрейдеры, бульдозеры и другая техника. Все работы проводятся в штатном режиме.

Ранее мэр Евгений Тефтелев заявил, что городские власти пока воздержатся от вывода очистительной техники. По словам градоначальника, актуальные погодные условия – самые подходящие для применения дорожных пылесосов, которые и продолжат использоваться. Но, судя по всему, со своим заявлением глава города погорячился.

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Все новости за 04.12.2017 г.»