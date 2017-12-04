В Озерске у сотрудницы полиции забрали два джипа и квартиру за то, что женщина жила не по карману

Фото с сайта 74.мвд.рф

При годовом доходе в 500 тыс. она потратила на покупки более 14 млн рублей. По данным областной прокуратуры, недвижимость и автомобили сотрудница МВД приобрела в 2015 году. Женщина не смогла объяснить, откуда у нее взялись средства на дорогостоящие покупки. В связи с отсутствием доказательств, у жительницы Озерска изъяли автомобили и квартиру. После вступления решения суда в законную силу их обратят в доход государства.

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