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Саткинскому комбинату «Магнезит» грозит иск о банкротстве
04.12.2017 г. 15:12
Фото с сайта yakutsk.arbitr.ru
Заявление в Арбитражный суд Челябинской области направила компания «Газпром газораспределение Челябинск». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, газовики предъявляют комбинату требования менее чем на 150 млн рублей, сообщает Znak.com. Дата заседания пока не назначена.
Ранее, 1 декабря, Арбитражный суд удовлетворил иск АО «Газпром газораспределение Челябинск» о взыскании с «Магнезита» 112,8 млн рублей. Добавим, комбинат «Магнезит» — один из крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона.
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