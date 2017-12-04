Власти Челябинска решили пока не выводить на улицы снегоуборочную технику

Фото с сайта cheladmin.ru

Дороги от пыли и грязи продолжают чистить 10 пылесосов. "Без воды эта техника функционирует не очень удачно, так как пыль поднимается. Осадки помогают пылесосам работать более эффективнее. Снегоуборочную технику пока не стоит использовать, а то мы напугаем снег и потом его еще не будет пару недель", — отметил глава города Евгений Тефтелев.

Также он добавил, что снег Челябинску нужен и для строительства ледового городка, который должен открыться в 20-х числах декабря.

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Все новости за 04.12.2017 г.»