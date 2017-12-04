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Областное правительство разработало устав форума глав регионов стран ШОС

04.12.2017 г. 15:00

Областное правительство разработало устав форума глав регионов стран ШОС
Фото с сайта gubernator74.ru

Сейчас проект проходит процедуру согласования с потенциальными участниками. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский. "Это доверие и положительная оценка той деятельности, которую мы (правительство) ведем для укрепления горизонтальных экономических связей между регионами стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества", - отметил он.

На форуме будут вырабатывать рекомендации по совершенствованию институтов развития и обмениваться практиками регионального управления. С инициативой введения нового формата общения в 2015 году выступил Борис Дубровский. Планируется, что впервые форум глав регионов стран ШОС пройдет в июне 2018 года в Таджикистане.

 

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