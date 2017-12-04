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В Челябинске до конца недели откроется 21 каток
04.12.2017 г. 14:31
Фото с сайта zelao.ru
Сейчас в городе уже работают 14 ледовых площадок. Об этом сообщил начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов. Он отметил, что на контроле находится ситуация с хоккейной площадкой на стадионе "Калибр". В ближайшее время она должна будет открыться.
Всего в городе к середине декабря будут работать 35 дворовых катков.
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