В Челябинске до конца недели откроется 21 каток

Фото с сайта zelao.ru

Сейчас в городе уже работают 14 ледовых площадок. Об этом сообщил начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов. Он отметил, что на контроле находится ситуация с хоккейной площадкой на стадионе "Калибр". В ближайшее время она должна будет открыться.

Всего в городе к середине декабря будут работать 35 дворовых катков.

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Все новости за 04.12.2017 г.»