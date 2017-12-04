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В Челябинске появится представительство центра «Сириус», учрежденного в 2014 году по инициативе Владимира Путина
04.12.2017 г. 14:26
Фото с сайта sochisirius.ru
В Челябинске появится свое представительство образовательного центра «Сириус», учрежденного в 2014 году по инициативе президента Владимира Путина. Договоренности об этом достигнуты по итогам поездки губернатора Бориса Дубровского в Сочи, где глава региона побывал в «Сириусе» с ознакомительной экскурсией.
По словам Дубровского, Челябинская область готова присоединиться к 20 регионам страны, где уже действуют представительства центра. «Сириус», который с 2014 года занимает часть олимпийских объектов в Сочи, ориентирован на работу с одаренными детьми.
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