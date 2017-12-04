Снег, порывистый ветер и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области

Фото с сайта stavropolye.tv

Предстоящей ночью в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет снег, в горах осадки будут умеренными. По данным челябинского гидрометцентра, в отдельных районах возможно слабое отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до минус 13. Во вторник, 5 декабря, днем будет от +1 до -4, местами мокрый снег. Ветер юго-западный с отдельными порывами до 16 метров в секунду. В Челябинске ночью похолодает до -5, днем прогнозируют около минус одного градуса, без существенных осадков.

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Все новости за 04.12.2017 г.»