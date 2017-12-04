Спасатели возобновили поиски пятого утонувшего на Аргазях

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Операция вновь перешла в активную стадию, поскольку на водохранилище установился крепкий лед. На прошлой неделе более 200 человек принимали участие в поисках. Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от места крушения судна до места обнаружения утонувших. Всего спасатели исследовали около 17 километров, охватив 90% территории. Поиски не принесли никаких результатов и будут продолжены, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия на Аргазях произошла 1 ноября. Компания из пяти человек приехала на водоем поминать друзей, которые несколько лет назад там утонули. Лодка перевернулась, и люди оказались в воде. К ним на помощь пришли двое сотрудников полиции, но из-за перегруза их судно тоже опрокинулось. В итоге в воде оказались семь человек. До суши смогли доплыть лишь двое. Остальные утонули. Тело одного из сотрудников полиции во время активной фазы поисков найти не удалось.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 04.12.2017 г.»