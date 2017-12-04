Власти Челябинска помогут отремонтировать сгоревшее неделю назад общежитие

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На его реконструкцию выделят средства из резервного фонда главы города. Об этом заявил мэр Евгений Тефтелев.

"Составлена предварительная смета. Участники процесса — мэрия, районная администрация и управляющая компания. Данный пожар относится к разряду чрезвычайных ситуаций, поэтому часть средств будет выделена из резервного фонда главы города", — добавил он.

Пожар в общежитии по улице 3-го Интернационала произошел 27 ноября. Огонь охватил квартиру на втором этаже. Из здания эвакуировали 90 человек. В результате пожара погибли два человека.

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Все новости за 04.12.2017 г.»