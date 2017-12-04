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В 2018 году Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета

04.12.2017 г. 13:25

В 2018 году Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета
Фото с сайта gubernator74.ru

Это произойдет за счет увеличения объемов финансирования на благоустройство. Параметры федерального бюджета на 2018 года обсуждались на встрече губернатора Бориса Дубровского и депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

"Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства. Это означает, что работа по формированию современной, комфортной городской среды будет продолжена", — приводит слова главы региона его пресс-служба.

В следующем году на работы по благоустройству города выделят около 850 млн рублей. Также регион получит средства на развитие молочного животноводства, поддержку детских театров и ремонт сельских клубов и домов культуры.

 

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