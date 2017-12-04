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Судебные приставы в Челябинске вышли в рейды по квартирам должников

04.12.2017 г. 13:09

Судебные приставы в Челябинске вышли в рейды по квартирам должников
Фото с сайта r74.fssprus.ru

Это часть общероссийской акции «В Новый год – без долгов». Рейды проходят сегодня, 4 декабря. Они посвящены взысканию задолженности по алиментам и заработной плате. Судебные приставы по всей стране обходят квартиры должников, чтобы проверить их имущественное положение и при необходимости наложить арест. Активизирована работа по розыску должников. Проверяют также бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты удержаний по алиментным обязательствам.

Аналогичные рейды будут проводить весь месяц, в том числе по взысканию фискальных платежей и задолженности в пользу организаций ТЭК.

Кроме того, по 6 декабря судебные приставы будут консультировать челябинцев на нескольких площадках: в МРЭО ГИБДД, на двух автовокзалах – Южный (ТК «Синегорье) и Центральный (ДС «Юность»). А в последние дни года проверить долги смогут посетители ТРК «Родник» и «Алмаз».

 

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