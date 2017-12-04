В Магнитогорске 9-месячный мальчик умер, подавившись колпачком от лекарства

Фото с сайта kaspyinfo.ru

Это произошло утром в субботу, 2 декабря, в квартире одного из домов города. По предварительным данным, ребенок задохнулся, подавившись пластмассовым колпачком от тюбика с лекарством. Признаков криминальной смерти на теле мальчика не обнаружено, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Все новости за 04.12.2017 г.»