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В Магнитогорске 9-месячный мальчик умер, подавившись колпачком от лекарства
04.12.2017 г. 12:26
Фото с сайта kaspyinfo.ru
Это произошло утром в субботу, 2 декабря, в квартире одного из домов города. По предварительным данным, ребенок задохнулся, подавившись пластмассовым колпачком от тюбика с лекарством. Признаков криминальной смерти на теле мальчика не обнаружено, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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