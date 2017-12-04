По факту пожара на стройплощадке по улице Молодогвардейцев будет возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве

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Такое распоряжение дал прокурор города Роман Самойлов, сообщает Znak.com. Одновременно прокуратура по Калининскому району должна дать оценку действиям лиц, которые начали строительные работы вопреки запрету, наложенному судом.

Ранее сообщалось, что земельный участок под строительство торгового центра в 2015 году арендовал предприниматель. Но против планов коммерсанта выступили жители расположенных рядом многоквартирных домов. 1 декабря действие договора об аренде закончилось, но за несколько дней до этого участок оказался огорожен строительным забором. Сегодня судебные приставы опечатали скандальную стройку, пообещав не допустить новые нарушения решений суда.

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Все новости за 04.12.2017 г.»