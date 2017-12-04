На всех въездах в Челябинск заработали посты контроля за выхлопами грузового автотранспорта

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Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. По его словам, начиная с пятницы в город не пустили 26 большегрузов, в чьих выхлопах газоанализаторы показали превышение вредных веществ. Всем им было предписано следовать по объездной дороге. В ближайшее время город будет располагать в общей сложности 30 газоанализаторами, добавим градоначальник.

Проблемой автомобильных выхлопов власти озаботились в связи со смогом, который сгущается над Челябинском в период неблагоприятных метеоусловий.

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Все новости за 04.12.2017 г.»