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На всех въездах в Челябинск заработали посты контроля за выхлопами грузового автотранспорта
04.12.2017 г. 12:15
Фото с сайта www.zr.ru
Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. По его словам, начиная с пятницы в город не пустили 26 большегрузов, в чьих выхлопах газоанализаторы показали превышение вредных веществ. Всем им было предписано следовать по объездной дороге. В ближайшее время город будет располагать в общей сложности 30 газоанализаторами, добавим градоначальник.
Проблемой автомобильных выхлопов власти озаботились в связи со смогом, который сгущается над Челябинском в период неблагоприятных метеоусловий.
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