  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -5 ... -7 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 58.5182р. - 0.0632
  • 69.7478р. + 0.2293
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Разбор полетов
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

На всех въездах в Челябинск заработали посты контроля за выхлопами грузового автотранспорта

04.12.2017 г. 12:15

На всех въездах в Челябинск заработали посты контроля за выхлопами грузового автотранспорта
Фото с сайта www.zr.ru

Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. По его словам, начиная с пятницы в город не пустили 26 большегрузов, в чьих выхлопах газоанализаторы показали превышение вредных веществ. Всем им было предписано следовать по объездной дороге. В ближайшее время город будет располагать в общей сложности 30 газоанализаторами, добавим градоначальник.

Проблемой автомобильных выхлопов власти озаботились в связи со смогом, который сгущается над Челябинском в период неблагоприятных метеоусловий.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 04.12.2017 г.»

Новости на эту тему