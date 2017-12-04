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Автовокзал у дворца спорта «Юность» в центре Челябинска предложили перенести
04.12.2017 г. 12:12
Автовокзал у дворца спорта «Юность» в центре Челябинска в скором времени может поменять локацию. Варианты его нового размещения рассматривают городские власти, сообщил мэр Евгений Тефтелев. По его словам, предложение о переносе автовокзала озвучено, в том числе, собственником объекта.
«Просматривается потенциальная площадка на улице Труда», - сказал мэр, добавив, что в этом случае вокзал окажется «почти в центре».
Автовокзал у дворца спорта «Юность» появился в Челябинске в 2011 году, напоминает Znak.com. Позже часть междугородных и пригородных автобусов вернулись к торговому комплексу «Синегорье», откуда они отходили ранее. При этом и вокзал на «Юности» продолжил функционировать.
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