Автовокзал у дворца спорта «Юность» в центре Челябинска предложили перенести

Фото с сайта cheladmin.ru

Автовокзал у дворца спорта «Юность» в центре Челябинска в скором времени может поменять локацию. Варианты его нового размещения рассматривают городские власти, сообщил мэр Евгений Тефтелев. По его словам, предложение о переносе автовокзала озвучено, в том числе, собственником объекта.

«Просматривается потенциальная площадка на улице Труда», - сказал мэр, добавив, что в этом случае вокзал окажется «почти в центре».

Автовокзал у дворца спорта «Юность» появился в Челябинске в 2011 году, напоминает Znak.com. Позже часть междугородных и пригородных автобусов вернулись к торговому комплексу «Синегорье», откуда они отходили ранее. При этом и вокзал на «Юности» продолжил функционировать.

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