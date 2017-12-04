Пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП с пострадавшими в Челябинске

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Два человека госпитализированы. Авария произошла в воскресенье, 3 декабря, в 19:15. Напротив дома №21а по улице Хохрякова водитель ВАЗа тринадцатой модели выехал на встречную полосу, где машина врезалась в три автомобиля: Hyundai, ВАЗ-2114 и Skoda. Травмы получили водитель и пассажир последней. Мужчина и женщина госпитализированы.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Челябинску, у водителя "тринадцатой" нет прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчину несколько раз штрафовали за нарушение ПДД. Его также привлекали к ответственности за пьяную езду. Оформлен материал для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

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