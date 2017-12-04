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Главу села в Челябинской области поместили под домашний арест за взятки

04.12.2017 г. 11:01

Главу села в Челябинской области поместили под домашний арест за взятки
Фото с сайта sledcom.ru

По версии следствия, глава Баландино Вера Галицкова за деньги предоставляла земельные участки. В 2016 году женщина получила 220 тыс. рублей от местных жителей, сообщили в управлении СКР по региону. Взамен она незаконно передала два участка на территории села. Кроме того, Галицкова, превышая должностные полномочия, предоставила четыре участка стоимостью более 400 тыс. рублей. Следователи также установили, что обвиняемая покушалась на получение взятки в 500 тыс. рублей взамен на аналогичное содействие. Еще один эпизод в деле главы - присвоение имущества села более чем на 40 тыс. рублей.

Суд поместил обвиняемую под домашний арест. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

 

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