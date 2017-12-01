В образовании смога над Челябинском виновато Коркино

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И не Коркинский разрез, как многие привыкли считать, а сам город и предприятия, которые работают в его черте. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил заместитель руководителя регионального управления Росприроднадзора Владислав Коробкин. Он пояснил, что разрез, так как является низинной территорией, втягивает в себя дым от заводов и котельных Коркино.

«Этот дым накапливается в разрезе определенное время. Источником его являются не только те техногенные пожары, которые существуют во вскрышных отвалах самого карьера, но еще и то загрязнение, которое образуется над Коркино, и затем, поскольку разрез является низиной, попадает внутрь карьера. При определенных условиях внутри карьера данные выбросы достаточно долгое время накапливаются. Когда происходит перепад давления, происходит залп, и эти выбросы вылетают из карьера, и при соответствующем направлении ветра могут приводить к загрязнению атмосферного воздуха в городе Челябинске», - прокомментировал Владислав Коробкин.

Владислав Коробкин добавил, что серьезное влияние на экологическую ситуацию оказывает дорожная пыль. В Челябинске, по его словам, при укладке асфальта используют дешевые материалы. Они при движении машин по дороге сильно пылят. И несмотря на то, что такие проблемы не являются главной причиной смога, они влияют на состояние воздуха в конкретных местах, например, на перекрестках и территориях, расположенных вдоль дорог.

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