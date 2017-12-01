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В Челябинской области изъяли около 300 тыс. литров незамерзайки с метиловым спиртом

01.12.2017 г. 17:26

В Челябинской области изъяли около 300 тыс. литров незамерзайки с метиловым спиртом
Фото с сайта 74.мвд.рф

В продукции содержится 20% высокотоксичного вещества, которое запрещено добавлять в жидкость для стеклоомывателей. Товар производили в Красноармейском районе. Нарушения обнаружили полицейские в ходе проведения мероприятия, направленного на выявление и изъятие опасной продукции. Незаконная деятельность цеха остановлена, сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве напомнили, что метанол крайне токсичен. Отравление может произойти не только при попадании в желудочно-кишечный тракт, но и при вдыхании его паров, а также при попадании на травмированную кожу.

 

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