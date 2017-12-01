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В Челябинске будут судить свердловских уголовников, убивших гостеприимного мужчину и его мать
01.12.2017 г. 17:24
Фото с сайта 74.мвд.рф
Обвиняемые совершили преступление ради 9 тыс. рублей, которые затем потратили на спиртное. В декабре 2016 года 47-летний челябинец на улице встретил двух свердловчан и пригласил их в квартиру, где проживал с 80-летней матерью-инвалидом. Компания начала весело отмечать знакомство. Во время распития алкоголя один из гостей напал на пенсионерку с ножом и нанес ей множество смертельных ударов. Этим же орудием свердловчане убили и сына женщины. После совершения преступления гости похитили из квартиры телефоны и одежду на 9 тыс. рублей и скрылись.
По данным областной прокуратуры, ранее свердловчане имели судимости. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.
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