В Челябинске будут судить свердловских уголовников, убивших гостеприимного мужчину и его мать

Фото с сайта 74.мвд.рф

Обвиняемые совершили преступление ради 9 тыс. рублей, которые затем потратили на спиртное. В декабре 2016 года 47-летний челябинец на улице встретил двух свердловчан и пригласил их в квартиру, где проживал с 80-летней матерью-инвалидом. Компания начала весело отмечать знакомство. Во время распития алкоголя один из гостей напал на пенсионерку с ножом и нанес ей множество смертельных ударов. Этим же орудием свердловчане убили и сына женщины. После совершения преступления гости похитили из квартиры телефоны и одежду на 9 тыс. рублей и скрылись.

По данным областной прокуратуры, ранее свердловчане имели судимости. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

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