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В Челябинске замначальника СИЗО за 3,2 млн рублей улучшил условия содержания арестанта
01.12.2017 г. 17:23
Фото с сайта 74.мвд.рф
Теперь сотрудника ГУФСИН будут судить. После получения взятки мужчина обеспечил осужденного одиночной камерой и разрешил пользоваться телефоном. Также обвиняемый регулярно доносил информацию о предстоящих обысках и помогал передавать посылки без досмотра. За эти услуги работник СИЗО в течение года получал от жены осужденного взятки. Их общая сумма составила около 3,2 млн рублей.
По данным областной прокуратуры, в августе 2017 года мужчину задержали при получении очередной взятки. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.
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